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    İngiliz medyası Eyfel Kulesi'ndeki bomba tehdidini Müslümanların üzerine yıkmaya çalıştı

    İngiliz medyası Eyfel Kulesi'ndeki bomba tehdidini Müslümanların üzerine yıkmaya çalıştı

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. İngiliz medyası, saldırıyı Müslümanların üzerine yıkmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 14:37
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    Dünya, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'ne bombalı saldırı düzenlenmesinin engellendiği iddiaları ile çalkalanıyor.

    Bombalı saldırı ihbarı üzerine Eyfel Kulesi'nin boşaltılması üzerine, iddialar da araştırılmaya başlandı.

    Yetkililer Eyfel Kulesi'nin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken, dünya basınından da yorumlar gelmeye başladı.

    İNGİLİZLER YİNE MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ

    İngiliz medyası, daha önce de yaptığı gibi terör ile İslam'a saldırdı.

    İngiliz basın kuruluşu olan Mirror'ın muhabiri Chris Kitching, Paris'teki Eyfel Kulesi'nde gerçekleştiği iddia edilen olayda Müslümanları hedef gösterdi.

    KANITSIZ SUÇLAMA

    Mirror'da yer alan haberde bir şahsın, "Allah-u Ekber" diye bağırdıktan sonra her şeyi havaya uçuracağına dair tehditler savurduğu aktarıldı.

    İngiliz medyası Eyfel Kulesi ndeki bomba tehdidini Müslümanların üzerine yıkmaya çalıştı #1

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