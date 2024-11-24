İngiliz medyası: Rusya, Yemen’den yüzlerce kişiyi Ukrayna’da savaşmak üzere silahaltına aldı

İHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon giderek yükseliyor.

Rusya ve Kuzey Kore arasında yaşanan askeri anlaşma tüm dünya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kuzey Kore askerleri cephede savaşmaya devam ederken, Rusya’nın yeni bir iş birliğine imza attığı konuşuluyor.

YEMENLİLERİ ZORLA SİLAHALTINA ALDILAR

İngiliz Financial Times gazetesinin iddiasına göre, Rusya Yemen’den yüzlerce kişiyi Ukrayna'da savaşmak üzere zorla silahaltına aldı.

Gazete bu hamlenin, Moskova ile İran destekli Husiler arasındaki ilişkileri artırdığını belirtti.

RUS VATANDAŞLIĞI VADEDİLDİ

Rusya ordusuna katılan Yemenlilere dayandırılan habere göre, yüzlerce kişi Husi destekli bir şirketin himayesinde Rusya'ya gitti ve kendilerine yüksek maaşlı iş ve Rus vatandaşlığı vadedildi.

ABD'nin Yemen özel temsilcisi Tim Lenderking gazeteye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Husilerle ilişkilerini arttırmak için çalıştığını ve silah transferi konusunda görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Lenderking, “Sana'da bu diyaloğu derinleştirmeye yardımcı olan Rus personel olduğunu biliyoruz. Tartışılan silah türleri çok endişe verici ve Husilerin Kızıldeniz'deki ve muhtemelen ötesindeki gemileri daha iyi hedef almasını sağlayacaktır.” dedi.