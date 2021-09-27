İngiliz medyasında çıkan göçmen karikatürü

İngiltere'de kamyon şoförü bulunamaması nedeniyle yaşanan benzin krizinin ardından göçmenlere karşı yeni bir bakış açısı ortaya çıktı.

İngiltere'de yaşanan nakliye şoförü eksikliği, ülkeyi çeşitli arayışlara itebilir.

Avrupa Birliği'nden ayrılan ülkedeki tır şoförleri Avrupa'nın başka ülkelerine geçiş yaparken, firmalar 6 bin 600 sterlin (yaklaşık 80 bin TL) gibi maaşlara rağmen eleman bulamıyor.

İNGİLTERE, ŞOFÖR KRİZİNE ÇÖZÜM ARIYOR

Nakliyede yaşanan aksaklıklar, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında pompaların boş kalmasına neden oldu.

Yaşanan bu sorun, İngilizleri yeni bir düşünceye yöneltti.

GÖÇMENLER, ŞOFÖR OLARAK ALINABİLİR

Ülkeye göçmen kabul etmeyen İngiltere, kamyon ve tır şoförü bulamaması nedeniyle mültecileri bu alanda kullanabilir.

Yaşanan şoför krizinin bu yöntemle çözülebileceği İngiliz basınında gündem olurken, The New European gazetesi konuyu tiye alacak bir haber yaptı.

İngilizlerin akaryakıt istasyonunda benzin kavgası

"ARANIZDA KAMYON KULLANAN VAR MI?"

Gazete, botlarla Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilerin fotoğrafını paylaşarak, "Aranızda kamyon kullanan var mı?" diye sordu.