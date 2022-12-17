İngiliz medyumun 2023 tahminleri

2018'deki grip salgınını ve koronavirüsü tahmin ettiğini iddia eden Londralı medyum Nicolas Aujula 2023 yılına dair tahminlerini açıkladı.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın seçimde yenileceğini, Black Lives Matter hareketinin doğacağını ve Paris'teki büyük Notre-Dame Katedrali’ndeki yangını önceden tahmin ettiğini öne süren Londralı medyum Nicolas Aujula’dan 2023 tahminleri geldi…

2023 yılına dair 8 tahmin

Kim Kardashian ve Kanye West ayrılığını da bilen medyum, 2023 yılına dair 8 tahminini paylaştı.

İngiliz diplomasisini ilgilendiren bir konuyla ilgili gelişmelerin yaşanacağını aktaran medyum, büyük bir İngiliz yapının yanacağına dair iddiada bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın gelecek yıl derin bir üzüntü yaşayacağını söyleyen medyum, “Önünde çok zorlu bir yıl var gibi görünüyor.” dedi.

‘Kraliyet’in geliri düşecek’

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin popülaritesinin azalacağını düşünen medyum, “Kraliyet ailesinin gelirinin ve popülaritesinin düşeceğini düşünüyorum. Böylece mülklerini satabilirler veya bir mülklerini otele çevirebilirler veya gelirlerini çeşitlendirmek zorunda kalacaklar.” diye konuştu.

Beyonce hakkında da kehanette bulunan medyum, “Şarkıcı gelecek yıl hayatında bir değişim yaşayacak. İlişkisini sorguladığı bir dönem yaşanabilir.” dedi.

‘Kral Charles, hastalanacak’

Kraliçe II. Elizabeth’in ardından tahta çıkan Kral Charles’ın gelecek yıl sağlık sorunları yaşayacağını öngören medyum, 74 yaşındaki Kral’ın kalp sorunları yaşayacağını söyledi.

İngiliz ekonomisinin gerilemesi üzerine konuşan Aujula “Ekonomik düşüş gelecek yıl daha da artacak ve belki de 6-7 yıl sürecek” açıklamasında bulundu.

Haziran ve ağustos ayında bir kriz daha…

Anjula, 2022 yılında 3 lider değişikliği gören Muhafazakar Parti’deki hareketliliğin 2023’te de devam edeceğini tahmin etti.

Kahine göre, Muhafazakar parti haziran ve ağustos ayında bir kriz daha yaşayacak.

Medyum, gelecek yıl elinde İngiliz bayrağı olan bir bisikletçinin bir çeşit rekor kıracağını söyledi.

(Londralı medyum Nicolas Aujula)