İngiliz sporcu Tom Daley olimpiyatlarda sık sık örgü ördü

23 Temmuz Cuma günü başlayan 2020 Tokyo Olimpiyatları geçtiğimiz pazar günü sonlandı. Gerçekleşen müsabakalar konuşulurken, sporcuların kenardaki hal ve hareketleri de sıkça dile getirildi. Yarışmalardaki performansı yanı sıra, havuz başındaki halleriyle ilgi çeken İngiliz atlama sporcusu Tom Daley ilginç davranışlara imza attı.

SAHA KENARINDA KAZAK ÖRDÜ Yarışlar esnasında havuz başında atlama sırasını beklerke zamanını örgü örerek değerlendiren isim, Tokyo Olimpiyatları’nın en ilginç sporcusu olarak anılmaya devam ediyor. Örgü örme hobisini Tokyo’ya da taşıyan Daley, havuzda olmadığı zamanlarda elinde şişleri ve ipiyle görüldü.10 metre senkronize dalışta ülkesine altın madalya kazandırmakla yetinmeyen Daley, arkadaşının Fransız bulldog’u cinsi köpeğine kazak örmek için de zaman buldu.

"BİR DESEN TASARLADIM"

Olimpiyat temalı kazağını da yarışlar esnasında tamamlayan Delay, sosyal medya paylaşımında, “Tokyo’ya geldiğimde, ileride Tokyo’yu hatırlamak istediğimde bana burayı hatırlatacak bir şey yapmak istedim. Bu oyunlarla ilgili her şeyi ifade edecek renk çalışması için bir desen tasarladım!” notunu yazdı.Müsabakalara hazırlık süreciyle ilgili de paylaşım yapan sporcu, “Tüm bu süreç boyunca beni aklı başında tutan tek şey, örgü, tığ işi ve dikişle ilgili her şeye olan aşkım” ifadelerini kullandı.

ÖRGÜ PAYLAŞIMLARI YAPTIĞI HESABI VAR

27 yaşındaki sporcu, örgü örmenin sakin kalmasını sağladığını söyledi. Bazı gazeteler Daley’i “Dünyanın en büyük tığ işi influencer’ı” olarak nitelendirdi.Daley, ön elemelerde dalışlar arasındaki uzun bekleme sürelerini 'gizli silah' dediği örgüleri örerek geçirdi.Sporcunun 3,3 milyon takipçisi olan kişisel hesabının yanı sıra örgü işlerini paylaştığı 1,3 milyon takipçisi olan bir Instagram hesabı daha bulunuyor.