İngiliz tasarımcılardan koronayı öldüren uçak koltuğu

Londra merkezli bir şirket, uçakta koronavirüsün yayılımını durdurmak için yeni koltuklar dizayn etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, öyle görünüyor ki gelecekte seyahat alışkanlıklarını ve düzenini değiştirecek.

İngiltere merkezli tasarım firması PriestmanGoode, salgın sonrası dönemde yenilikçi tasarımlar ortaya koydu.

Yeni koltuk dizaynlarının, hijyen ve güvenliği artırmanın yanı sıra, uçuş deneyimini daha modernize etmesi hedefleniyor.

KORONAYI ÖLDÜREN KOLTUKLAR

Koltuklar, ultraviyole antiseptik ışınlama (UVC) gibi yeni temizleme yöntemleriyle çalışacak "fotokromik ve termokromik mürekkepler" kullanacak. Ayrıca, yolcular arasındaki temasın en aza indirilmesi planlanıyor.

Yapılan çalışmalarda bu yöntemin koronavirüsü öldürebildiği belirtildi. Söz konusu oturma düzeninde ekonomi sınıfı Pure Skies Zones (Temiz Gökyüzü Bölgeleri), birinci sınıf ise Pure Skies Rooms (Temiz Gökyüzü Odaları) olarak adlandırılıyor.

İngiliz tasarımcılar, koronayı öldüren uçak koltuğu dizayn etti ViDEO

HER KOLTUĞA KABLOSUZ ŞARJ

Uçak içi eğlence sistemlerinin de kaldırılması planlanan yeni sistemde, bunun yerine yolcuların kendi telefonlarını kullanacağı belirtildi. Bunun, halihazırda bazı hava yolları tarafından uygulandığı kaydedildi.

The Sun'ın haberine göre, koltukların arka bölümünde kablosuz şarj olacak ve zararlı bakterilerin biriktiği koltuk cepleri kaldırılacak.

Şirket, bazı yeni sistemleri inşa etmenin ve onaylamanın üç yıl sürebileceğini belirtiyor.