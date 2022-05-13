İngiliz turistler, Türkiye'de tatil için gün sayıyor

British Airways, Türkiye'yi ziyaret edeceklere tatil planları sundu. En düşük fiyat, uçuşlar dahil 239 sterlinden başlıyor.

Tur operatörleri ve hava yolu şirketleri, yabancı turistlere Türkiye'de tatil için çeşitli seçenekler sağlıyor.

Londra merkezli British Airways, yaz tatili için Türkiye'yi seçmeye hazırlanan İngiliz turistler için hazırladığı sayfada gerekli bilgileri ve fiyat listesini paylaştı.

Her şey dahil 239 sterlin

"Türkiye tatilleri" başlığı altında en ucuz uçak biletinin 67 sterlinden başladığı belirtildi.

İki geceli şehir konaklamasının kişi başı 177 sterlinden başladığı, yine 7 gecelik tatilin ise uçuşlar dahil en düşük 239 sterlinlik fiyat etiketine sahip olduğu kaydedildi.

Sultanahmet, kumlu plajlar, Kapadokya...

Tatil rotalarından bahseden söz konusu hava yolu firmasının sayfasında, "İstanbul'un 17'nci yüzyıldan kalma ünlü Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmek için Türkiye'ye tatile gidin. Ardından turkuaz sahilinin kumlu plajlarına veya Kapadokya'nın Ay manzaralı kaya oluşumlarına gidin." denildi.

Güney sahillerine dikkati çektiler

Türkiye'de farklı türde turistik destinasyonlar olduğu belirtilerek, "İstanbul'da 20'nci yüzyıl sanatına veya antik eserlere hayran hayran bakın. Dalaman, Bodrum ve Antalya çevresindeki lüks modern tatil köylerinin hemen dışındaki geleneksel çarşıları ve hamamları keşfedin." şeklinde alternatifler sunuldu.

Antalya'da yapılabilecekler listesi

"Turkuaz lagünün cezbedici sularına direnmek zor" ifadesi kullanılarak, İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'dan detaylı bilgilere yer verildi.

Kaleiçi'nin dar sokaklarında dolaşılabileceği, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki inanılmaz antik eserlerin görülebileceği ve günün sonunda yerel bir hamama gidilebileceği aktarıldı.