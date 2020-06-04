İngiliz turizmciler, karantina uygulamasından endişeli

Ülkenin önde gelen yaklaşık 200 seyahat şirketi, hükümete mektup göndererek turistlere karantina uygulanmasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

İngiltere, ülkeye gelecek turistlere iki haftalık karantina uygulayacak.

İngiltere’nin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri 8 Haziran’dan itibaren gelecek turistlere yönelik söz konusu uygulamanın turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yaptı.

Ülkenin önde gelen yaklaşık 200 seyahat şirketi İngiliz hükümetine mektup göndererek ülkeye gelecek turistlere karantina uygulanmasından vazgeçilmesi çağırısında bulundu.

"TURİZME BÜYÜK DARBE VURACAK" UYARISI

İngiltere’nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt, uygulamanın turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söyledi.

Holt, "Eğer bu karantinanın gerçekten virüsle çok ilgisi varsa ve ülkenin güvende olması için gerekiyorsa, neden mart ayında uygulanmadı?" yorumunu yaptı.

"İTALYA SINIRLAMAYI KALDIRDI, İNGİLTERE SINIRLAMA GETİRİYOR"

BBC’ye değerlendirmede bulunan Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary ise karantina uygulamasının Avrupa’dan İngiltere’ye gelen ziyaretçilerin büyük oranda azalmasına neden olabileceğini kaydetti.

Avrupa’da pek çok ülkede koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını İngiltere’den daha az olduğunu hatırlatan Michael O'Leary, "İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz ziyaretçilere yönelik sınırlamaları kaldırırken, İngiltere yeni sınırlama getiriyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dün 324 artarak 39 bin 369'a çıkmıştı. Ülke, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ise ABD'den sonra ikinci sırada.

İNGİLTERE'DE KADEMELİ NORMALLEŞME

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmasına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına, profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.