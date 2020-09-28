İngilizler, Harry ve Meghan'ın kraliyet unvanları geri alınsın istiyor

Britanyalıların yüzde 68'i “Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet unvanları alınmalı” diyor. Ayrıca düşesin ABD siyaseti hakkında yorum yapmaması gerektiği düşünülüyor.

Yeni bir ankete göre, Britanyalıların üçte ikisinden fazlası kraliyet yaşamından ayrılmalarının ardından Sussex Dükü ve Düşesi'nin unvanlarının ellerinden alınması gerektiğine inanıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Tatler dergisi için yapılan çalışma, katılımcıların büyük çoğunluğunun, Amerikan vatandaşı olan Meghan Markle'ın ABD siyaseti hakkında yorum yapmaması gerektiğine inandığını da gösterdi.

“UNVANLARI GERİ ALINSIN”

Araştırma danışmanlığı şirketi Savanta Comres tarafından geçen ay yapılan ve Britanyalı 4 bin 174 yetişkinin katıldığı ankette, yalnızca soru sorulduğunda görüş belirtenlerin sonuçlarına yer verildi.

Veriler, Britanyalıların yüzde 68'inin, Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarının çiftten alınması gerektiğini düşündüğünü gösterdi.

“MEGHAN YORUM YAPMASIN”

Bu arada katılımcıların yüzde 63'ü, Meghan'ın ABD siyaseti hakkında yorum yapmaması gerektiğini söylerken, yüzde 35'iyse düşesin “bir gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak istediğine” inandığını belirtti.

Bulgular, dük ve düşesin Time 100 (Time dergisi tarafından her yıl yayımlanan ve dünyadaki en etkili 100 kişinin sıralandığı liste) için çekilen bir videoda yer alarak Amerikalıları yaklaşan ABD seçimlerinde oy kullanmaya çağırmalarının ardından ortaya çıktı.

VİDEO İLE “OY KULLAN” DEDİ

Meghan Markle, videoda şu ifadeleri kullanıyordu:

"Her 4 yılda bir bize aynı şey söylendi: 'Bu hayatımızın en önemli seçimi'. Ama bu öyle.

Oy kullandığımızda değerlerimiz eyleme geçiyor ve sesimiz duyuluyor. Sesin, senin önemli olduğunu hatırlatıyor. Çünkü sen yapıyorsun. Ve duyulmayı hak ediyorsun."

BİRLEŞİK KRALLIK’TA TARAFSIZ KALIYORLARDI

ABD vatandaşı olmayan Harry bu yıl oy kullanamayacağını söyledikten sonra kraliyet mensuplarının normalde siyaseten tarafsız kalmaları beklendiğinden Birleşik Krallık'ta hiçbir zaman oy kullanmadığını belirtti.

Belirli bir adayı desteklememelerine rağmen, bazıları kraliyet çiftinin videosuna gücendi.

Piers Morgan da bunlardan biriydi ve Harry'yle Meghan'ın "kraliyet tarafsızlığını arsızca umursamamaları" sebebiyle kraliyet unvanlarının "ellerinden alınması" gerektiğini söyledi.