İngiltere'de yaşanan akaryakıt kıtlığı nedeniyle istasyonlarda oluşan kuyruklarda İngilizler birbirine girdi.

İngiltere'de Brexit'ten sonra başlayan nakliye şoförü eksikliği, hayatı her alanda etkilemeye başladı.

Avrupa Birliği'nden ayrılan ülkedeki tır şoförleri Avrupa'nın başka ülkelerine geçiş yaparken, firmalar 6 bin 600 sterlin (yaklaşık 80 bin TL) gibi maaşlara rağmen eleman bulamıyor.

Nakliyede yaşanan aksaklıklar, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında pompaların boş kalmasına neden oldu.

Adeta bir kaosa dönüşen olay, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara sebep oldu.

İNGİLİZLERİN BENZİN KUYRUKLARINDA KAVGASI

İngiltere'nin 1 numaralı gündem maddesi haline gelen olay, basında geniş yer buluyor.

The Telegraph da mağdur olmamak için istasyonlara akın eden İngilizleri benzin kuyruklarında görüntüledi.

Sinirlerin oldukça gergin olduğu benzin bekleyişinde sık sık sıra kavgaları yaşanırken o anlardan biri de kameralara yansıdı.

İngilizlerin akaryakıt istasyonunda benzin kavgası VİDEO