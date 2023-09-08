İngiltere 1 yıl önce Kraliçe Elizabeth'i kaybetti! Kral 3. Charles annesini andı... 70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün 1. yılında ülkede törenler düzenleniyor. Kraliçe, Galler'de düzenlenecek düşük profilli dini törenle anılacak.

AA & Ensonhaber

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı geçtiğimiz yıl 8 Eylül’de son buldu.

96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin ölüm haberi, uzun süre dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.

İngiltere'de vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken Kraliçe, 19 Eylül'de ihtişamlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Öyle ki ülkede 10 günlük yas da ilan edildi.

Elizabeth’in ölümü sonrasında tahta oğlu Prens Charles çıktı. Böylelikle ülkede yeni bir dönem başlamış oldu.

İngiltere Kraliçesi olmadan 1 yıl...

Bugün ise 2. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü.

Kral 3. Charles, Başbakan Rishi Sunak ve hükümet yetkilileri de bugüne özel açıklama yaptı.

Öte yandan ülke genelinde anma etkinlikleri de organize edildi.

Oğlundan anma açıklaması

Charles açıklamasında, "Kraliçe'nin ölümü ve benim tahta çıkışımın birinci yılında onun uzun yaşamını, hizmete adanmışlığını ve hepimiz için ne anlama geldiğini tekrar hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kral Charles, son bir yılda kendisine ve eşi Kraliçe Camilla'ya gösterilen sevgi ve destek için halkına teşekkür etti.

"Zekasından etkilendim"

Başbakan Sunak da Kraliçe Elizabeth'in ülkeye ve İngiliz Milletler Topluluğu üyelerine gösterdiği bağlılığın ve hizmetlerinin önemine işaret etti.

"Böylesine olağanüstü bir bağlılık ve hizmetle geçen yaşama duyduğumuz şükran her geçen gün artıyor." görüşünü paylaşan Sunak, Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Kraliçe'yle gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisinin zekası, sıcakkanlılığı ve yakınlığından etkilendiğini belirtti.

Sunak, halk ile hükümdar arasındaki ilişkinin kutsal olduğunu ifade ederek, Kraliçe'ye duyulan bağın Kral Charles'a da duyulduğunu kaydetti.

Kraliçe ile tanışanlar katılabilecek

İngiltere tahtının varisi ve Galler Prensi William ile eşi Prenses Kate ise Kraliçe Elizabeth'i Galler'de düzenlenecek düşük profilli dini törenle anacak.

İkili, bugün Galler'de gerçekleştirecekleri temaslar sırasında St Davids kentindeki St Davids Katedrali'nde düzenlenecek anma törenine de katılacak.

Kısa süreceği açıklanan törene geçmişte Kraliçe'yle tanışmış bölge halkı dışında başka davetli alınmayacak.