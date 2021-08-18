Euro
9.881
0.04%
Dolar
8.4303
-0.02%
Altın
484.11
0%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
381.998
-3.35%
EXEN Coin
25.80
-5.63%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    İngiltere 20 bin Afgan'ı alacağını açıkladı

    İngiltere 20 bin Afgan'ı alacağını açıkladı

    Afganistan'da Taliban'ın yönetime geçmesiyle beraber insanlar kaçmaya başladı. İngiltere hükümeti, kadınlar ve kız çocukları öncelikli olmak şartıyla 20 bin Afgan göçmeni alacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 02:36
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 02:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte insanlar havalimanlarına akın etti. ABD başta olmak üzere birçok ülke büyükelçiliklerini kapatarak tahliye işlemlerine başladı.

    ÜLKELERİN TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Asker ve personellerini tahliye eden ülkeler aynı zamanda Afganistan'da kendileri adına çalışan insanların kabul çalışmaları için harekete geçti.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan’da Kanada adına çalışan Afganlardan toplam 20 bin mülteci alacaklarını açıkladı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron da Afganistan'da Fransa’ya yardım edenleri korumak zorunda olduklarını söyledi.

    İngiltere 20 bin Afgan ı alacağını açıkladı #1

    İNGİLTERE 20 BİN MÜLTECİ ALACAĞINI AÇIKLADI

    Kanada ve Fransa'dan sonra bu kez İngiltere'den mülteci açıklaması geldi.

    BBC'nin haberine göre, İngiltere, Afganistan'da 20 bine yakın göçmene önümüzdeki yıllarda kapılarını açacağını bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere için çalışan 5 bine yakın Afgan tercüman ve diğer çalışanlar ülkede oturum izni alabilecek.

    İngiltere 20 bin Afgan ı alacağını açıkladı #2

    KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI ÖNCELİK

    Göçmenlere yönelik programın ilk yılında, buna ek olarak 5 bin mülteci daha alınacak.

    Kadınlar ve kız çocuklarına öncelik tanınacağı belirtilen bu program kapsamında, insan hakları ihlalleri dahil çeşitli tehditler altında kalan gruplar odağa alınacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir