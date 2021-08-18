İngiltere 20 bin Afgan'ı alacağını açıkladı

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte insanlar havalimanlarına akın etti. ABD başta olmak üzere birçok ülke büyükelçiliklerini kapatarak tahliye işlemlerine başladı.

ÜLKELERİN TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Asker ve personellerini tahliye eden ülkeler aynı zamanda Afganistan'da kendileri adına çalışan insanların kabul çalışmaları için harekete geçti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan’da Kanada adına çalışan Afganlardan toplam 20 bin mülteci alacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron da Afganistan'da Fransa’ya yardım edenleri korumak zorunda olduklarını söyledi.

İNGİLTERE 20 BİN MÜLTECİ ALACAĞINI AÇIKLADI

Kanada ve Fransa'dan sonra bu kez İngiltere'den mülteci açıklaması geldi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere, Afganistan'da 20 bine yakın göçmene önümüzdeki yıllarda kapılarını açacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere için çalışan 5 bine yakın Afgan tercüman ve diğer çalışanlar ülkede oturum izni alabilecek.

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI ÖNCELİK

Göçmenlere yönelik programın ilk yılında, buna ek olarak 5 bin mülteci daha alınacak.

Kadınlar ve kız çocuklarına öncelik tanınacağı belirtilen bu program kapsamında, insan hakları ihlalleri dahil çeşitli tehditler altında kalan gruplar odağa alınacak.