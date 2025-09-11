İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson'ı görevden aldı

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson, görevinden alındı.

Şubatta İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine atanan Mandelson'ın 2003'te gönderdiği doğum günü mesajında Epstein'a "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Doğum günü tebriğinde "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadelerini kullanan Mandelson adına BBC'ye açıklama yapan sözcüsü, Büyükelçi'nin Epstein ile tanıştırıldığı için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

"BAŞBAKAN, BÜYÜKELÇİNİN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ"

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar ışığında Başbakan (Keir Starmer), Dışişleri Bakanı'ndan (Yvette Cooper) Büyükelçi'yi görevden almasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

"BU KARAR, DERHAL GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK"

E-postaların Mandelson'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisinin boyutunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, bu ilişkinin büyükelçi ataması yapılan dönemde bilinmediği belirtildi.

Mandelson'ın Epstein'ın yargılanmasına karşı açıklamalar yaptığı ancak atama döneminde bu bilgiye sahip olunmadığı kaydedilen açıklamada, "Epstein'ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak." bilgisi paylaşıldı.

EPSTEİN DAVASI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Epstein'in dava dosyaları, bağlantıları ve konuya dair iddialar, hem ABD hem de dünyada manşetlerden düşmüyor.

Dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer alıyor.