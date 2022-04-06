İngiltere, Avustralya ve ABD'den hipersonik füze hamlesi

İngiltere, Avustralya ve ABD’nin geçen yıl savunma amacıyla kurduğu AUKUS Paktı’nın bugünkü toplantısında üç ülke hipersonik füzelerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapma kararı aldı.

Geçen yılın eylül ayında Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğini sağlamak için Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltıların tedarik edilmesi amacıyla kurulan AUKUS Paktı’nın bugünkü toplantısı ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un katılımıyla gerçekleştirildi.

HİPERSONİK FÜZEDE İŞBİRLİĞİ

Üç ülke paktın genişletilerek başta hipersonik füzelerin geliştirilmesi ve elektronik savaş kabiliyetleri olmak üzere bazı konularda işbirliği yapmak üzere anlaşmaya vardı.



Üç ülke tarafından ortak yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarından sonra artan militarizasyonun bir parçası olarak hipersonik füzeler konusunda işbirliği anlaşmaya dahil edilmesine karar verildiği belirtildi.



Toplantıda üç ülke ayrıca, veri paylaşımının geliştirilmesi, savunma inovasyonu, yapay zeka, kuantum teknolojileri, gelişmiş siber alanlar ve denizaltı kabiliyetleri konularında da işbirliği yapmayı taahhüt etti.





SES HIZININ BEŞ KATINDA İLERLİYORLAR

Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırılarında hipersonik füzeler kullandığı bilinirken, Rusya’ya en yakın ülkelerden biri olan Çin ise kendi ürettiği hipersonik füzelerin testlerini gerçekleştirdi. ABD kendi hipersonik füzesini geçen ay test etse de bu teknolojide henüz başarıya ulaşamazken, İngiltere ve Avustralya’nın bu konuda henüz bir girişimi olmadı.



Hipersonik füzeler, ses hızının beş katında daha yüksek hızda ilerleyebilen, manevra kabiliyetine sahip olan ve nükleer silah da taşıyabilen silahlardır. Çok yüksek hızda ilerlemeleri sebebiyle hipersonik füzelere günümüz teknolojisiyle karşı koyabilen bir savunma sistemi henüz bulunmamaktadır.