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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girdi

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona testi pozitif çıkan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile temasta bulununca kendini karantinaya aldı.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 03:28
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 04:28
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girdi

    Başbakan Boris Johnson ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs testi pozitif çıkan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile temasta bulunmaları nedeniyle 10 gün boyunca karantinada kalacağı açıklandı.

    ULUSAL YÖNERGELERE UYGUN KARANTİNA OLACAK

    Hükümetin daha önce Johnson ve Sunak'ın tecrit etmek yerine bir pilot programda yer alacaklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtmesinin ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine bu programdan vazgeçildiği ve hükümetin koronaya ilişkin belirlediği ulusal yönergelere uygun olarak karantina uygulayacakları belirtildi.

    Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın Chequers'teki evinde kendini izole edeceği belirtilirken, pilot uygulamada yer almayacağı ve bakanlarla uzaktan görüşmeye devam edeceği ifade edildi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girdi #1

    EKONOMİ BAKANI PİLOT UYGULAMADA OLMAYACAK

    Ekonomi Bakanı Rishi Sunak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini izole edeceğini ve pilot uygulamada yer almayacağını açıkladı.

    Johnson ve Sunak'ın karantina uygulama kararları dün İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurmasından sonra geldi.

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