İngiltere Başbakanı'ndan Hamas yorumu: Gezegendeki en kötü canavar İsrail'e destek veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hamas güçlerini “Gezegendeki en kötü canavar” olarak nitelendirdi.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail’i ziyaret ediyor.

Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs’te bir araya geldi.

İkili, görüşmeleri sonrasında ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Rishi Sunak, İsrail’in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını desteklediğini ve Hamas güçlerinin peşine düşeceğini söyledi.

Sunak'tan Hamas yorumu

Sunak aynı zamanda, Hamas güçlerini “Gezegendeki en kötü canavar” olarak nitelendirdi.

Bir diğer yandan Sunak, Netanyahu’ya, “Sivillere zarar vermemek için her türlü tedbiri aldığınızı biliyorum.” vurgusunu da yaptı.

"Filistin halkının da Hamas'ın kurbanı olduğunu kabul ediyoruz." diyen Sunak, İsrail'in Gazze'ye insani yardım yollarını açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"Sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum"

Sunak şöyle devam etti;