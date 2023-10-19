İngiltere Başbakanı'ndan Hamas yorumu: Gezegendeki en kötü canavar

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail’i ziyaret ediyor.
Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs’te bir araya geldi.
İkili, görüşmeleri sonrasında ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Rishi Sunak, İsrail’in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını desteklediğini ve Hamas güçlerinin peşine düşeceğini söyledi.
Sunak'tan Hamas yorumu
Sunak aynı zamanda, Hamas güçlerini “Gezegendeki en kötü canavar” olarak nitelendirdi.
Bir diğer yandan Sunak, Netanyahu’ya, “Sivillere zarar vermemek için her türlü tedbiri aldığınızı biliyorum.” vurgusunu da yaptı.
"Filistin halkının da Hamas'ın kurbanı olduğunu kabul ediyoruz." diyen Sunak, İsrail'in Gazze'ye insani yardım yollarını açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
"Sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum"
Sunak şöyle devam etti;
Bunu İsrail'in en karanlık saati olarak tanımladınız, o halde İsrail'in en karanlık saatinde dostunuz olarak burada sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ve halkınızla dayanışma içinde olacağız ve kazanmanızı da istiyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış