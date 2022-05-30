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    İngiltere basını: Türkiye, NATO sürecinde KKTC'nin statüsünü masaya getirecek

    İngiltere basını: Türkiye, NATO sürecinde KKTC'nin statüsünü masaya getirecek

    NATO'ya yeni katılımlar konusunda Ankara'nın yeni bir talebi ileri sürdüğü belirtiliyor. İngiltere merkezli gazete, Türkiye ile KKTC arasında konuyla ilgili görüşmenin yapıldığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 16:41
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    İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılabilmek için, terör örgütleri konusunda ilk günden itibaren tavrını ortaya koyan Türkiye'ye sorunların çözümüne dair sıcak mesajlar gönderiyor.

    İngiltere basınından Express gazetesi, NATO sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.

    KKTC'nin statüsü gündeme geldi

    Haberde, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in savunma ittifakına katılmasına izin verme müzakerelerinin bir parçası olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) statüsünü masaya koymayı düşünüyor." denildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinden üst düzey bir kaynağın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yürütülen genişleme planlarının "uzun zaman alacağı" konusunda uyardığını söylediği kaydedildi.

    Türkiye'den, Kıbrıs'ta çözüm için baskı

    İki İskandinav ülkesinin NATO sürecinde yeni bir mesele ortaya çıktığı belirtilen haberde, Ankara'nın, Kıbrıs'ta çözüm için baskı kurduğu ifade edildi.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yakın bir kaynağın, Tatar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp resmen tanınmayan söz konusu ülkenin statüsünün NATO görüşmelerinde masaya yatırılmasını talep ettiğini doğruladığı notu paylaşıldı.

    "Cumhurbaşkanı Tatar, olumlu bir yanıt aldı"

    Aynı kaynağın, "Görüşmenin yapıldığını biliyorum ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın olumlu bir yanıt aldığını anlıyorum. Neden bu durumda herhangi bir kaldıraç kullanmayalım?

    Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, herhangi bir ilerleme kaydedilmesini durdurmak için AB üzerindeki vetolarını kullanıyor. Bu adaletsizliğin çözülmesinin vakti geldi." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

    İngiliz bakanlar, doğrudan uçuşlara sıcak bakıyor

    KKTC lideri Tatar, Sunday Express'e verdiği demeçte, amacının Kuzey Kıbrıs'ın ayrı bir ülke olarak tanınması olduğunu söylemişti.

    Aynı haberde ayrıca, İngiliz bakanların, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşlara izin verme fikrine sıcak baktığının anlaşıldığı kaydedildi.

    İngiltere basını: Türkiye, NATO sürecinde KKTC nin statüsünü masaya getirecek #1
    İngiltere basını: Türkiye, NATO sürecinde KKTC nin statüsünü masaya getirecek #2


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