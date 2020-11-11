İngiltere, Dağlık Karabağ anlaşmasından memnun

Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmaya ilişkin mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bölgede kalıcı barış için çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'den, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha fazla can kaybını önlemek için zor kararlar aldılar." ifadesini kullandı.

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Çatışmayı sona erdiren anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Raab, "Tüm tarafları, vatandaşlarının çıkarlarına kalıcı bir barış için birlikte çalışmaya devam etmeye çağırıyoruz." dedi.

AZERBAYCAN'IN BAŞARISI, ERMENİSTAN'I ANLAŞMAYA ZORLADI

Azerbaycan ve Ermenistan, TSİ ile 10 Kasım 24.00'ten itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak; Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

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