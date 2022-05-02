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- İngiltere, düzensiz göçmenleri Manş Denizi'nde yakaladı
İngiltere, düzensiz göçmenleri Manş Denizi'nde yakaladı
Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu ekipleri, Dover boğazını geçmeye çalışan göçmenlere geçit vermedi.
- 02.05.2022 - 15:07
- Güncelleme : 02.05.2022 - 15:57
Fransa'dan küçük botlarla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, hedeflerine ulaşamadı.
İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenler, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekipleri tarafından yakalandı.
Dover boğazını geçmeye çalıştılar
Göçmenler, İngiltere'nin Dover kenti açıklarında Dover boğazını geçmeye çalışıyordu.
AA'nın haberine göre; göçmenler, Sınır Kuvvetleri tarafından Dover Rıhtımı'na getirildi.
İngiltere'nin Ruanda planı
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen veya sığınmacıların Ruanda'ya yerleştirileceğine dair planını açıklamıştı.