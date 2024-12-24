İngiliz vekiller Esad ailesinin ülkeye girmesini istemiyor: Pasaportları iptal edilsin

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Suriye'de muhaliflerin zaferi sonrası hükümdarlığı düşen Beşar Esad, ülkesinden çaldığı 135 milyar dolar ile Rusya'ya kaçarak ailesiyle mülteci hayatına başladı.

Rus hükümeti tarafından tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve siyasete atılmasının yasaklandığı devrik liderin lösemi hastası eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği iddia edilmişti.

Esma Esad hakkındaki "Rusya'da yaşadığı şartlardan memnun olmadığı için boşanıp İngiltere'ye gitmek istediği" iddiaları Rusya tarafından yalanlanmıştı.

İngiliz bakan ve milletvekilleri, gündeme gelen Esma Esad hakkındaki "tedavi amaçlı İngiltere'ye dönüş" iddiaları üzerine hükümete uyarıda bulundu.

PASAPORTLARI İPTAL EDİLSİN

Esma Esad'ın çifte vatandaş olmasının İngiltere'ye giriş yolunun önünü açacağından endişe eden İngiliz vekiller, Keir Starmer hüükmetine seslenerek Esma Esad ve ailesinin sebep olduğu vahşetler yüzünden İngiltere'ye dönmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Vekiller, Esad Ailesi'nin İngiltere pasaportlarının iptal edilmesini talep etti.

"İNGİLTERE'YE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLSİN"

Siyasiler arasında çok tartışılan bu konuyu The Telegraph gazetesi ile görüşen İngiltere Gölge Adalet Bakanı Robert Jenrick, "Esad'ın karısının İngiltere'de lüks bir hayata dönmesi, onların milyonlarca kurbanına hakaret olacaktır." dedi.

Jenrick, milletvekillerinin Esad Ailesi'ne ömür boyu ülkeye giriş yasağı getirilmesi kararına katıldığını belirtti.

HÜKÜMET AÇIKLAMA YAPMADI

Dışişleri Bakanı David Lammy de daha önce yaptığı açıklamada Esad'ın 'yaptırımlara tabi bir kişi olduğunu ve İngiltere'de hoş karşılanmadığını' söylemişti.

Milletvekilleri ve bakanlar arasında tansiyona neden bu konu hakkında Keir Starmer hükümeti, henüz bir açıklama yapmadı.