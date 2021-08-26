İngiltere, eski asker Farthing ve 200 hayvanını tahliye etmeyi planlıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'dayken orduya hizmet veren eski denizci Paul Farthing'in kurduğu hayvan barınağındaki personel ve yaklaşık 200 hayvanın tahliye edebileceğini belirtti.

Afganistan’da 2000’li yılların ortalarında İngiliz ordusuna hizmet veren eski denizci Paul Farthing, başkent Kabil’de kurduğu Nowzad adlı barınaktaki yaklaşık 200 hayvanın ve barınak personelinin tahliye edilmesi için kampanya başlatmıştı.

SAVUNMA BAKANI, KAMPANYAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Başta kampanyaya karşı çıkan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, hayvanların ve barınak personelinin tahliye edilebileceğini ve bunun için Ulaştırma Bakanlığının işlemlere başlayacağını duyurdu. Wallace, Farthing’in eğer havaalanına hayvanlar ile gelirse, kiralanan uçak için alan sağlanacağını belirterek, eğer hayvanları ile gelmezse Farthing ve ekibinin tahliyesinin Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) uçağıyla sağlayacağını belirtti. Wallace, "Her zaman tutarlı oldum ve önceliğimiz en çok risk altında olan kişilerin tahliyesini sağlamaktır" dedi.

200 KEDİ VE KÖPEĞİN TAHLİYESİ İÇİN UÇAK KİRALANDI

Taliban’ın Afganistan’daki yönetimi ele geçirmesi ve bölgedeki krizin büyümesinin ardından evcil hayvan barınağı sahibi olan eski denizci Farthing’in yürüttüğü kampanya ile barınaktaki toplam 200 kedi ve köpeğin tahliyesini gerçekleştirmek için uçak kiralanmıştı. İngiltere hükümeti daha önce Farthing’in ve barınaktaki çalışan personellerin tahliyesinin yapılacağını belirtmiş ancak Farthing ve ekibi barınaktaki hayvanların da tahliye edilmesini istemişti.

UÇAK FARTHİNG, ÇALIŞANLAR VE HAYVANLAR İÇİN HAZIR

Farthing’in destekçileri, dün bağışlarla finanse edilerek kiralanan özel bir uçağın barınak çalışanlarını ve hayvanları kurtarmak için hazır olduğunu duyurmuş, uçuş evrak işleri nedeniyle ertelenmişti. Farthing ise, kiralanan uçakta hayvanların uçağın kargo bölümünde taşınacağını ve personelini yerleştirdikten sonra uçaktaki herhangi bir yedek koltuğun Birleşik Krallık yetkilileri tarafından geçiş izni verilen diğer kişilere verilebileceğini ifade etmişti.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Wallace, İngiltere’nin Kabil’den yaptığı uçuşlarda, "İnsanların tahliyesine öncelik verileceğini ve hayvanların beklemek zorunda kalacağını" ifade etmiş, kiralanan uçağın sadece "havaalanını kapatacağını" ve işleri zorlaştıracağını belirtmişti.