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    İngiltere güzeli 400 milyon sterlin boşanma tazminatı aldı

    Milyarder eşinden boşanan Kirsty Bertarelli, tazminattan elde ettiği servetle sayılı zenginler arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 16:12
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    İngiltere güzeli 400 milyon sterlin boşanma tazminatı aldı

    Eski İngiltere güzeli olan 50 yaşındaki Kirsty Bertarelli, geçtiğimiz yaz 21 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.

    İngiliz basını, Bertarelli'nin İsviçreli iş adamı Ernesto Bertarelli'den boşanırken 400 milyon sterlin (4 milyar 800 milyon lira) tazminat alarak bazı ülkelerden daha zengin olduğunu yazdı.

    EN PAHALI BOŞANMA

    Çiftin sahip oldukları gayrimenkullerin de ikiye bölünmesinin ardından, tazminatı ikiye katlanan Kristy Bertarelli, İngiltere'nin en pahalı boşanmasına imza attı.

    Bertarelli'nin servetinin ortaya çıkmasının ardından Kraliçe II. Elizabeth'in serveti de araştırıldı.

    İngiltere güzeli 400 milyon sterlin boşanma tazminatı aldı #1

    KRALİÇE'Yİ GEÇTİ

    Araştırmalar sonucunda Kraliçe'nin şahsi servetinin 365 milyon sterlin olduğu  ortaya çıkarken, eski güzelin gerisinde kaldığı belirlendi.

    Öte yandan Mick Jagger, Ed Sheeran ve Adele gibi isimlerden de daha zengin olduğu, sayılı zenginler arasında yer aldığı belirtildi.

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