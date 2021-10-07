İngiltere güzeli 400 milyon sterlin boşanma tazminatı aldı

Milyarder eşinden boşanan Kirsty Bertarelli, tazminattan elde ettiği servetle sayılı zenginler arasına girdi.

Eski İngiltere güzeli olan 50 yaşındaki Kirsty Bertarelli, geçtiğimiz yaz 21 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.

İngiliz basını, Bertarelli'nin İsviçreli iş adamı Ernesto Bertarelli'den boşanırken 400 milyon sterlin (4 milyar 800 milyon lira) tazminat alarak bazı ülkelerden daha zengin olduğunu yazdı.

EN PAHALI BOŞANMA

Çiftin sahip oldukları gayrimenkullerin de ikiye bölünmesinin ardından, tazminatı ikiye katlanan Kristy Bertarelli, İngiltere'nin en pahalı boşanmasına imza attı.

Bertarelli'nin servetinin ortaya çıkmasının ardından Kraliçe II. Elizabeth'in serveti de araştırıldı.





KRALİÇE'Yİ GEÇTİ

Araştırmalar sonucunda Kraliçe'nin şahsi servetinin 365 milyon sterlin olduğu ortaya çıkarken, eski güzelin gerisinde kaldığı belirlendi.

Öte yandan Mick Jagger, Ed Sheeran ve Adele gibi isimlerden de daha zengin olduğu, sayılı zenginler arasında yer aldığı belirtildi.



