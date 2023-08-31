İngiltere, havalimanlarındaki aksaklığı konuşuyor: Tam bir fiyasko, gülünç duruma düştük İngiliz havacılığının karşılaştığı durum, binlerce yolcuyu mağdur etti. Yaşananları sert ifadelerle eleştiren medya, manzarayı çarpıcı bir çizimle anlattı.

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AA & Ensonhaber

Hava trafik sisteminde meydana gelen teknik sorun, İngiltere hava sahasındaki uçuşları olumsuz etkiledi.

Daha önce de kaosların yaşandığı İngiliz havalimanlarıyla ilgili ortaya çıkan son aksaklık nedeniyle tüm Birleşik Krallık hava sahasında alarm durumuna geçildi.

Hava trafik kontrol sistemi bozuldu

İskoçya merkezli hava yolu şirketi Loganair, "Birleşik Krallık hava trafik kontrol bilgisayar sisteminde, ağ çapında bir arıza meydana geldi." dedi.

Seferler gecikirken, çok sayıda yolcu mağdur oldu. Konu, İngiliz basınının gündemindeydi.

İngiliz basınının tanımı: Fiyasko ve gülünç

Evening Standard gazetesi, karmaşık hale gelen bir uçak çizimini yayınladığı kapağında, "Uçak cinneti" şeklindeki başlığa yer verdi.

Havalimanlarında yaşananların "fiyasko" olduğu belirtilerek, bu tablonun küresel ölçekte İngiltere'yi "gülünç" duruma düşürdüğüne dikkat çekildi.

"Balayı ve tatiller mahvoldu"

Binlerce yolcunun, evlerine dönebilmek için bir sonraki haftaya kadar beklemek zorunda olduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

Balayı ve tatillerin mahvolmasına, bebeklerin havalimanı zeminlerinde uyumasına yol açtı. Nedeni henüz tam olarak açıklanamadı.



Çok sayıda yolcu yurt dışında mahsur kaldı. Bazıları kendilerine önümüzdeki haftaya kadar geri uçuş yapamayacaklarının söylendiğini bildirdi.

Seferler aksadı, birçok kesim etkilendi

İngiltere havacılığının içinde düştüğü durumdan etkilenenler arasında yeni öğretim yılının başlangıcını bekleyen öğretmenler ve öğrenciler olduğu da kaydedildi.

Söz konusu kesimin okulların açılışını kaçırabileceği, işlerine dönmesi gereken çalışanların da zorluklarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Mağdur yolculara destek verilmedi

İngiliz havacılığının dayanıklılığının, bu tür olaylarla tekrar karşılaşmaması için artırılması gerektiğine dair yorumlara yer verildi.

Mağdur yolculara destek sağlanmadığına ve hava yollarının yolcularıyla "düzgün bir şekilde" iletişim kuramadığına dair şikayetler de haberin konusu oldu.

Trafik akışı kısıtlandı

Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), hava trafik sisteminde teknik sorun olduğunu ve güvenliği sağlamak için trafik akışında bazı kısıtlamalar uygulandığını duyurmuştu.

Mühendislerin sorunu düzeltmek için çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Birleşik Krallık hava sahası kapatılmadı. Güvenliği sağlayabilmek için trafik akışında kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık." denilmişti.