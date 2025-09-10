İngiltere hükümeti düğmeye bastı! Vize başvurularında artık o şart aranacak

Avrupa’nın en çok tartışılan konularından biri olan düzensiz göç meselesinde Londra hükümeti radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

İngiltere, ülkesine yasa dışı yollarla giren göçmenleri geri almayı reddeden ülkelere karşı vize uygulamasını askıya alabileceğini duyurdu.

Bu hamle, göç krizine karşı bugüne kadarki en sert tedbirlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Londra’da ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’nın da yer aldığı “Beş Göz” ittifakı ülkelerinin içişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında önemli mesajlar verdi.

Mahmood, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi için ortak adımlar üzerinde mutabakata vardıklarını açıklarken, insan kaçakçılığına karşı da çok daha sert önlemler alınacağının altını çizdi.

ANLAŞMA YAPMAYAN ÜLKELERE KISITLAMA GETİRİLECEK

Düzensiz göçle mücadelede daha sert adımlar atmaya hazırlanan İngiltere, iş birliği yapmayan ülkelere karşı yeni bir uyarıda bulundu. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, vatandaşlarını geri kabul etmeyen ülkelerin vize kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Mahmood, Londra’da yaptığı konuşmada, “Ülkelerin kurallara uymasını bekliyoruz. Eğer vatandaşlarınızdan biri ülkemizde bulunma hakkına sahip değilse, onu geri almanız gerekir” sözleriyle tavrını netleştirdi.

İşçi Partisi hükümetinin bir süredir bu konuda çalışma yürüttüğünü hatırlatan Bakan, “Vatandaşlarını geri almayan ülkelere yasalarımızın uygulanmamasını kabul etmeyeceğiz. Vize kesintisi, iş birliğini sağlamanın yollarından biri” diyerek yeni dönemde Londra’nın daha katı bir politika izleyeceğinin sinyalini verdi.