İngiltere, iki savaş gemisini Karadeniz'e gönderecek

Ukrayna ile Rusya arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde İngiliz savaş gemileri bölgeye sevk edilecek.

Rusya'nın Karadeniz'de tatbikat başlatma kararının ardından bölgede sert rüzgarlar esmeye devam ediyor.

ABD, Karadeniz'e daha önce iki savaş gemisi gönderme kararından vazgeçmişti. İngiliz basınından Times gazetesi, İngiltere'nin mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sıjnıfı fırkateynleri Karadeniz’e göndereceğini aktardı.

İNGİLTERE'NİN KARADENİZ KARARI

İngiltere Kraliyet Donanması’ndan bir yetkiliye dayandırılan haberde, gemilerin NATO ve Ukrayna'ya yönelik dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceği bildirildi.

Type 45 tipi destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 tipi fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı ifade edildi. Gemilerin mayıs ayında İstanbul Boğazı’ndan geçeceği kaydedildi.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SARSILMAZ"

Kıdemli bir savunma kaynağının "Karadeniz'deki aktiviteyi içeren operasyonel planlama devam ediyor" dediği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsünün "Birleşik Krallık ve uluslararası müttefiklerimiz, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz destekte tereddüt etmiyor. Mevcut durumu izlemek için Ukrayna ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD VAZGEÇTİ

Washington yönetimi daha önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca iki savaş gemisinin Karadeniz’e geçeceğine dair Türkiye’ye bildirimde bulunmuş, savaş gemilerinin 14 ve 15 Nisan’da Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılacağı açıklanmıştı.

Türk diplomatik kaynaklar, ABD'nin Türkiye’ye geçişin iptal edildiğini bildirdi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye yaptığı bildirime göre daha önce açıklanan iki savaş gemisinin geçişi iptal edilmişti.

NATO'DAN MOSKOVA'YA KERÇ BOĞAZI UYARISI

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, dün Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberleri yorumlamıştı.

Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtmişti.

Lungescu, "Rusya'ya, Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır." ifadesini kullanmıştı.