İngiltere ile Fransa arasında ulaşım yeniden başladı

İki ülke arasında koronavirüs test sonucuna göre seyahat başlatıldı.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak yüzde 70 daha bulaşıcı hale geldiği açıklanırken, Fransa bu ülkeyle ulaşımı durdurma kararı aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sınırların yeniden açılmasını istedi. Bunun üzerine sabah saatlerinde ulaşım tekrar başladı.

ŞARTLI SEYAHAT BAŞLATILDI

Bunun üzerine Fransa'ya kara, hava ve deniz yoluyla giriş yapacak Fransız vatandaşları, Fransa'da yaşayan İngiliz vatandaşları ve nakliyecilere 72 saat önce koronavirüs test sonucunun negatif olduğunu gösteren belgeye sahip olma şartı getirildi. Uygulama, 6 Ocak 2021'e kadar devam edecek.

ASKERLERDEN SAĞLIK EKİPLERİNE DESTEK

Binlerce tır, sınırın kapatılmasından bu yana uzun kuyruklar oluşturdu. Askerler, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) görevlilerine yardım ederek, Kent bölgesindeki tır şoförlerine hızlı sonuç veren koronavirüs testi uyguluyor.

Hollanda ve Belçika da koronavirüs test sonucunun negatif olması şartıyla İngiltere'den gelenlere seyahat yasağını gevşetti.