İngiltere ile Norveç, Rus donanmasına karşı ortak devriye gücü kuracak

Avrupa ülkeleri Rusya tarafından tehdit altında hissederken bazı ülkeler tedbir adımları atıyor.

İngiliz ve Norveçli donanmaların ortak hareket edeceği bir savunma anlaşması İngiltere tarafından açıklandı.

"RUS DENİZALTILARI AVLANACAK"

İngiltere'nin yaptığı duyuruya göre, İngiliz yapımı 13 adet fırkateynden oluşan bir savaş gemisi filosu, Norveç ile birlikte yönetilecek ve "Kuzey Atlantik'te Rus denizaltılarını avlayacak".

Tehdit altında olduğu düşünülen, kablolar ve borular gibi deniz altı altyapılarını korumaya yönelik olacacağı Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan anlaşma kapsamında Grönland, İzlanda ve Britanya adaları arasındaki Rus donanma aktiviteleri izlenecek.

İNGİLİZ SULARINDA RUS GEMİLERİ ARTTI

Anlaşma duyurusunun yanında, İngiltere Savunma Bakanlığı son iki yılda İngiliz sularında görülen Rus gemilerinde yüzde 30 artış olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Straits Times'ın makalesine göre, konu hakkında "Dünyanın dengesinin son derece bozuk olduğu bu zamanda, denizlerimizde Rus gemileri tespit edilirken, uluslararası ortaklarımız ile birlikte çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ GELİŞMELER

Norveç Eylül ayında İngiltere'den 10 milyar euroluk Tip-26 fırkateynleri satın almıştı, kurulacak filoda bu gemilerin kullanılacağı düşünülüyor.

İngiliz Savunma Bakanı John Haley, Kasım ayında Rusya'yı savaş gemisi Yantar'ın İngiliz su sınırlarını 2025 yılında ikinci kez ihlal ettiği hususunda uyarmıştı.