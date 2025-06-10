İngiltere, İsrailli bakanların mal varlıklarına el koyacak

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Dünya, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ayağa kalktı.

Katil İsrail devletinin saldırıları sonucu binlerce insan hayatını kaybetti.

İNGİLTERE YAPTIRIM UYGULAMAYA HAZIRLANIYOR

İngiltere ve ortak hareket eden ülkeler, İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e Gazze'deki savaş nedeniyle yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre İngiltere, İsrailli iki bakanın İngiltere'deki mal varlıklarını donduracak ve bakanlara seyahat yasağı uygulayacak.

Londra, yaptırım konusunda Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkelere katılacak.

NETANYAHU'YA BASKI ARTIYOR

Diğer Avrupa ülkeleri gibi İngiltere de kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze'ye yönelik yardım ablukasına son vermesi için Binyamin Netanyahu hükümetinin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Londra geçen ay işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de korkunç politikalar izlediği gerekçesiyle İsrail ile serbest ticaret görüşmelerini askıya aldı, büyükelçisini çağırdı ve Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: YANIT VERECEĞİZ

İngiltere'nin kararına İsrail'den yanıt geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kararı "öfke verici" olarak nitelendirdi.

Önümüzdeki hafta başında bu "kabul edilemez" karara yanıt verileceği belirtildi.