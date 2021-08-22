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    İngiltere: Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 Afgan öldü

    Savunma Bakanlığı, havalimanında ortaya çıkan tablo için "Sahadaki koşullar son derece zorlu olmaya devam ediyor" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.08.2021 - 12:26
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    İngiltere: Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 Afgan öldü

    Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliyeler sırasında yaşanan izdiham ölümlere neden oldu.

    İngiltere Savunma Bakanlığı, havalimanına girmeye çalışan panik halindeki grupta yer alan bazı Afgan sivillerin öldüğünü duyurdu.

    7 AFGAN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı yakınlarındaki kalabalığın içinde yer alan 7 Afgan sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Sahadaki koşullar son derece zorlu olmaya devam ediyor ancak durumu olabildiğince güvenli şekilde yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, "Kabil'de kalabalıklar içinde ne yazık ki ölen yedi Afgan sivilin ailelerine samimi üzüntülerin iletildiği" kaydedildi.

    İngiltere: Kabil Havalimanı ndaki kaosta 7 Afgan öldü #1

    Kabil Havalimanı’ndaki umutlu bekleyiş sürüyor ViDEO

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