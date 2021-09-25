İngiltere, kamyon şoförü sorunuyla mücadelede vize rejimini gevşetiyor

Başbakan Boris Johnson, ağır vasıta sürücüsü eksikliğinin kaotik görüntülere yol açmasının ardından harekete geçti. Binlerce yabancı işçi için vize seçeneği devreye alınacak.

İngiltere, günlerdir ağır vasıta kullanacak yeterli sayıda şoförün olmaması ve bununla birlikte ortaya çıkan tedarik krizini konuşuyor.

Noel öncesi koronavirüs salgınının ilk günlerinde olduğu gibi boş market raflarıyla karşılaşılabileceği şeklinde peş peşe yapılan uyarıların ardından benzer durum akaryakıt istasyonlarında yaşandı.

İNGİLTERE'DE KAMYON ŞOFÖRÜ EKSİKLİĞİ KRİZE YOL AÇTI

Akaryakıt tankerlerini sürecek şoförlerin olmaması nedeniyle yaşanabilecek benzin eksikliği karşısında İngiliz halkı istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Krizden çıkış yolu aranırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kamyon şoförlerinin ülkeye dönüşü konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

YABANCI İŞÇİLER İÇİN 10 BİN VİZE

Bu doğrultuda 10 bine kadar yabancı işçiyi kapsayan geçici vize planlamasının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ülke genelinde yaygın aksamalara neden olan kamyon şoförü eksikliğinin bu şekilde hafifletilmesi planlanıyor. Financial Times'ın haberine göre, 10 bin vizenin yaklaşık 5 binini gıda işleme işçileri oluşturacak.

ÖNLEM PAKETİ HAZIR

İngiltere'de kaotik görüntüler sonrasında bakanlar ve diğer yetkililer, cuma günü geçici vize verilmesi de dahil olmak üzere önlem paketini hazırlamak için bir araya geldi.

İngiliz hükümetinden konuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, paketin 3 ila 6 aylık süreyi kapsamasının beklendiği kaydedildi. Bu arada BP, birkaç benzin istasyonunun sürücü sıkıntısı nedeniyle geçici olarak kapanacağı yönünde duyuru yapmıştı.

"JOHNSON KÖTÜ MANŞETLERDEN BIKTI"

Konuya aşina bir kişi, Başbakan Johnson'ın "şoför sıkıntısı konusundaki kötü manşetlerden tamamen bıktığını ve artık vizeye dair limitleri umursamadığını" söyledi.

İNGİLİZ BASININ TEK GÜNDEMİ KAMYON ŞOFÖRLERİ

İngiltere'de gazeteler yaşanan krize geniş yer ayırırken, Telegraph, Boris Johnson'ın ağır vasıta sürücüleri için geçici 5 bin vize kararını okurlarına aktardı.

Haberde, Johnson'ın planı bu hafta sonu onaylamasının beklendiği ifade edildi.

"NAKLİYE KAOSU"

Öte yandan Times, benzin istasyonlarından araç kuyrukları fotoğraflarına yer verdiği haberinde, "Nakliye kaosu yayıldı" başlığını kullandı.

İnsanların panik içinde istasyonlara akın ettiği kaydedildi. Kamyon şoförleri için vize seçeneğinin yeniden masaya geldiği belirtildi.

İngiltere'de akaryakıt kuyruğu ViDEO