İngiltere: Koronavirüs aşılaması, bu gidişle 2024'e kadar bitmeyecek

İngiltere: Koronavirüs aşılaması, bu gidişle 2024'e kadar bitmeyecek

Dışişleri Bakanı Raab, aşılamanın en az 3 yıl daha sürmesini beklediklerini ifade etti.

Londra yönetimi, dünya genelinde yürütülen koronavirüs aşılama kampanyalarını değerlendirdi.

Pandeminin yol açtığı ölümler, halihazırda 4.2 milyonu geçti. 4 milyar aşının sadece yüzde 0,3'ü, dünya nüfusunun yüzde 9'una tekabül eden en düşük gelirli 29 ülkede uygulandı.

AŞI YORUMU: ANCAK 2024'TE...

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Oxford Biomedica şirketini ziyareti sırasındaki açıklamasında, yaptıkları bağışın aşılama sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağını umduklarını belirtti.

Bununla birlikte Raab, mevcut durumda aşılamanın 2024'e kadar bitmeyeceğini söyledi ve ekledi: "Mevcut gidişattan biliyoruz ki, dünya ancak 2024'te yeterince aşılanmış olacak."

İNGİLTERE'NİN BAĞIŞ KARARI

Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit ve hızlı bir şekilde dağıtım yapmayı hedefliyor.

Aşılarının yüzde 20'sini doğrudan bağışlama kararı alan İngiltere, ayrıca bu program kapsamında aşıların yüzde 80'ini bağışlayacak.

"KİMSE GÜVENDE DEĞİLSE BİZ DE DEĞİLİZ"

Açıklamasını sürdüren Dominic Raab, "Hiç kimse güvende değilken biz de güvende olmayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu, hepimizin çıkarına ve ahlaki bir görev." ifadelerini kullandı.