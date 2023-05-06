Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı: İngilizler sokaklara akın etti İngiltere Kralı 3. Charles'ın Krallığı, bugün düzenlenen törenle resmen kesinleşecek. Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından ülkede 70 yıl sonra taç giyme töreni düzenlenmiş olacak.

AA & Ensonhaber

İngiltere bugün tarihi bir güne şahitlik ediyor.

Geçtiğimiz eylül ayında hayata veda eden Kraliçe II. Elizabeth’in ardından tahta oğlu Kral Charles geçti.

Bugün ise düzenlenen taç giyme töreni ile Kral Charles, resmen Kral olacak.

İngilizler sokaklara akın etti

Başkent Londra’da gerçekleşen tören için sabah saatlerinden itibaren on binlerce kişi Londra sokaklarına akın etti.

70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için bir araya geldi.

Burada sandalyelerde ve çadırlarda bekleyen vatandaşlar, hummalı hazırlıklar yaptı.

Kimileri yüzünü boyadı, kimileri renkli kıyafetlerle bugüne hazırlandı.

Çok sayıda davetli katılacak

Öte yandan Kral Charles'ın taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyor.

Törende, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra 203 ülkeden devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcilerinin bulunduğu 2 bin 200'den fazla davetlinin yer alacağı öğrenildi.

yoğun bir katılımın olacağı tören için güvenlik güçleri de bölgede geniş kapsamlı önlemler aldı.