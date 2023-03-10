İngiltere Kralı Charles, babasının ‘Edinburgh Dükü’ unvanını kardeşi Prens Edward'a verdi İngiltere Kralı 3. Charles, küçük erkek kardeşi Prens Edward’ı 59’uncu doğum günü münasebetiyle 'Edinburgh Dükü' ilan etti. Bu unvan daha önce Kral Charles'ın babası Prens Philip'e aitti.

İngiltere Kralı 3. Charles, 2021'de ölen babasının "Edinburgh Dükü" unvanını, kardeşi Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a verdi.

Buckingham Sarayı’ndan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Majestelerinin yaşamı boyunca muhafaza edilecektir"

Majesteleri Kral, Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a, Ekselanslarının 59. doğum günü vesilesiyle Edinburgh Düklüğü'nü bahşetmekten memnuniyet duymuştur. Bu unvan Prens Edward tarafından Majestelerinin yaşamı boyunca muhafaza edilecektir.

4 kraliyet ailesi üyesine verilmişti

Düklük unvanı Prens Philip’e 1947 yılında, tahta çıkmadan önce Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Prenses Elizabeth ile evlenmesi üzerine verilmişti.

Ülke tarihinde unvanı şimdiye kadar 4 kişi taşıdı.

1726 yılında Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, 1764 yılında Kral 3. George’un kardeşi Prens William, 1866 yılında Kraliçe Victoria’nın ikinci oğlu Prens Alfred ve 1947 yılında Kraliçe 2. Elizabeth’in kocası Prens Philip bu unvanı taşıyan kişiler olmuştu.