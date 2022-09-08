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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 20:46
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    Dünya gündeminin ilk sırasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth var.

    96 yaşındaki Kraliçe, gün içinde sağlık sorunları nedeniyle doktor gözetimine alınmıştı.

    Konuya ilişkin İngiltereden beklenen son dakika geldi.

    2. Elizabeth öldü

    Yıllara meydan okuyan, onlarca başbakan eskiten Kraliçe 2. Elizabeth yaşama gözlerini yumdu.

    Resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan geldi.

    Açıklamanın ardınan gün içinde sarayın önünde toplanmaya başlayan kalabalık da artmaya başladı.

    İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı olarak tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü #1


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