İngiltere Kraliyet Ailesi’ne ait yeni sansasyonel kitap

"Özgürlüğü Bulmak" adlı biyografik kitapta, Prens Harry ve Meghan Markle’ın geri planda kaldıkları için veliaht Prens William ve Kate’i kıskandıkları ileri sürüldü.

İngiltere Kraliyet Ailesi’ne ait sansasyonel yeni bir kitap daha yayınlandı.

“Finding Freedom” (Özgürlüğü Bulmak) adlı biyografik kitapta, Prens Harry ve Meghan Markle’ın geri planda kaldıkları için veliaht Prens William ve Kate’i kıskandıkları ileri sürüldü.

KISKANÇLIĞIN NEDENİ "GERİ PLANDA KALMAK"

Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından yazılan biyografik kitapta, ünlü çiftin İngiliz Kraliyet ailesi tarafından desteklenmediği ve sürekli geri planda kaldıkları için İngiltere tahtı veliahtı Prens Harry’nin abisi Prens William ve Kate’i kıskandıkları iddia edildi.

ARKADAŞLARINDAN BU BİLGİ ALINDI

Ünlü çift, yayınlanan yeni kitaba herhangi bir katkı veya bilgi sağlamadıklarını açıkladı.

Kitabın yazarları ise çiftin arkadaşlarıyla görüştüklerini ve kitabı bu şekilde yazdıklarını ifade etti.