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    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü

    Kazanın motor arızası nedeniyle yaşandığı belirtildi. Pilotlar, kendilerini fırlatmayı başardı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:57
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    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü

    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Hawk T1 tipi jet kaza geçirdi.

    Cornwall bölgesinde Hawk T1 tipi jetin düştüğü bildirildi.

    İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki iki pilotun kendini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

    PİLOTLAR KURTULMAYI BAŞARDI

    Hafif yaralanan pilotların, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

    Jetin motor arızası nedeniyle düştüğü tahmin edilirken, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

    İngiliz basını kazanın yaşandığı bölgeden fotoğraflar paylaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü #1

    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü #2

    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü #3

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