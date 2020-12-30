İngiltere, Oxford'un koronavirüs aşısını onayladı

İlaç düzenleme kurumunun onay verdiği aşı için "dönüm noktası" yorumu yapıldı.

Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına, İngiltere'den onay çıktı.

İngiliz basını, aşının güvenli ve etkili anlamına gelen onayı "büyük bir dönüm noktası" şeklinde yorumladı.

100 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERİLDİ

Bu sayede ülkedeki aşılama kampanyasının geniş kesimlere ulaşması ve hayatın mümkün olan kısa sürede normale dönmesi hedefleniyor.

BBC News'in haberine göre, İngiltere, halihazırda söz konusu aşıdan 100 milyon doz sipariş vermiş durumda. Bu da 50 milyon kişinin aşılanabilmesine imkan tanıyor. 4 milyon dozun gelecek birkaç hafta içinde kullanıma hazır olacağı bildirildi.

İNGİLTERE'DE ONAYLANAN İKİNCİ AŞI

Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı, Pfizer-BioNTech aşısından sonra İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından kabul edilen ikinci ürün oldu.

Ucuz ve toplu üretimi kolay olduğu belirtilen aşının, kampanya sırasında önemli bir artış sağlayacağı kaydedildi.

2-8 DERECEDE SAKLANABİLİYOR

Guardian'ın aktardığına göre, Oxford-AstraZeneca aşısının normal bir dondurucuda 2 ila 8 derece sıcaklık arasında saklanabildiği ve kolaylıkla nakledilebildiği belirtildi.

ETKİNLİK ORANI

11 binden fazla kişinin katıldığı denemelerde etkinlik oranı yüzde 62 olarak açıklanan aşının, İngiltere'de yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı denemelerinde ise yüzde 90 oranında etkili olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, denemelerde aşı yaptıran gönüllülerin hiçbirinin ağır hastalanmadığını veya hastaneye kaldırılmadığını söyledi.

600 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

91 yaşındaki Margaret Keenan, 8 Aralık'ta İngiltere'de aşı olan ilk kişi olarak kayıtlara geçerken, ülkede şimdiye kadar 600 binden fazla kişi aşılandı.

Yaşlılar, bakım evi sakinleri ve sağlık çalışanları aşı kampanyasında öncelikli gruplar olarak belirlendi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İngiltere'de bugüne kadar koronavirüs salgını kaynaklı 2.3 milyondan fazla vaka ve 71 binden fazla ölüm yaşandı.