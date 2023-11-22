İngiltere parlamentosunda Gazze’de kalıcı ateşkes için oturma eylemi Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere parlamentosunda düzenledikleri oturma eyleminde Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

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İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan parlamentoda oturma eylemi düzenledi.

İsrail ve Filistin arasında yarın başlayacak olan 4 günlük "insani aranın" yeterli olmadığını aktaran göstericiler, Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkes ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

"Filistinlilerin acılarını dikkate alın" çağrısı

İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen oturma eyleminde PSC üyeleri, uluslararası toplumu, özellikle de Birleşik Krallık hükümetini, Filistin halkının yaşadığı acıları dikkate almaya ve gerekli adımları atmaya çağırdı.

Göstericiler ayrıca, sivil halkın korunması, insani yardımın serbestçe ulaştırılabilmesi ve Gazze'nin altyapısının yeniden inşası için uluslararası toplumun daha etkili bir şekilde müdahale etmesini talep ettiler.

Toplantıda dile getirilen ana mesajlardan biri, barışın tesisi için taraflar arasında kalıcı bir diyalogun teşvik edilmesi ve adil bir çözüm bulunması gerekliliği oldu. Bu eylem, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve Filistinli sivillerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir dizi benzer etkinliklerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)