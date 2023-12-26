İngiltere: Rusya’nın Karadeniz filosunun beşte biri yok edildi İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Ukrayna'nın Kırım’da bir Rus donanma gemisini vurmasından sonra yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Karadeniz Filosu’nun yüzde 20'sinin yok edildiğini söyledi.

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DHA

Rusya ve Ukrayna arasında, Kırım ve çevresindeki çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Feodosia kasabası kıyılarına düzenlenen hava saldırısında, Rus Karadeniz Filosuna ait “Novoçerkassk” çıkarma gemisinin seyir füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk yaptığı açıklamada, "Rusya'nın filosu giderek küçülüyor. Hava Kuvvetleri pilotlarına ve çalışmalara katılan herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

Dünya kamuoyunda yer alan bu bilgiden sonra İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, açıklamalarda bulundu.

"4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildi"

Shapps, açıklamasında, vurulan Rus çıkarma gemisi Novocherkassk’a gönderme yaparak şu ifadelere yer verdi:

Putin'in donanmasının bu son yıkımı, Ukrayna savaşında bir çıkmaz olduğuna inananların yanıldıklarını gösteriyor! Onlar, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini fark etmediler.



Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine artık meydan okunuyor, Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu, Ukrayna'nın denizde kazanmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)