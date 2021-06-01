İngilizler, sıcak havanın ardından soluğu plajlarda ve parklarda aldı.

İngiltere'de, hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından halk sahillere yöneldi.

Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları kum üzerinde çadır kurarken, bazıları da denize girdi.

SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Sahillerde oluşan aşırı kalabalığın ardından yetkililer, insanları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı, "Henüz normale dönmedik." denildi.

Manchester'daki ulaşım hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu kamu kuruluşundan yapılan açıklamada, "Sahile gitmeyi düşünüyorsanız, sıkışıklığı önlemek için lütfen seyahatinizin yönünü değiştirmeyi veya ertelemeyi düşünün." ifadesi kullanıldı.

İngiltere sahillerinde yoğunluk ViDEO

GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

İnsanlar, Brighton Plajı'nda sıcak havanın tadını çıkardı. Independent'ın haberine göre, Dorset'teki Bournemouth Plajı, yüzlerce grupla doldu.

Benzer manzaralar, Dorset'teki Boscombe sahilinde bunaltıcı güneşten şemsiyelerin altına sığınan insanlarla yaşandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Öte yandan 26 heykel, sanatçılar tarafından kum üzerine yerleştirilerek iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu, İngiltere'de hava sıcaklığının 25 santigrat dereceyi geçebileceği konusunda uyardı.

İngiltere genelinde sıcaklıkların en az 20'li derecelerde olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Meteorolog Becky Mitchell, "Tek istisna doğu kıyısı boyunca. Doğu kıyı bölgelerinde oldukça fazla alçak bulut ve sis var ve önümüzdeki birkaç gün boyunca kalacak." dedi.

Bu bölgelerde sıcaklık değerlerinin 12 ila 16 santigrat derece arasında değişeceği öngörüsünde bulunuldu.

Mitchell, ilerleyen günlerde gök gürültülü fırtınaların gelebileceği konusunda da uyardı.

"GÜNEŞ KREMİ KULLANIN" ÖNERİSİ

Mitchell, "Hafta ortasına kadar potansiyel olarak gök gürültülü sağanak yağış olacak. İlk sağanak yağış güneybatı kesimlerinde olacak." şeklindeki tahminini paylaştı.

Söz konusu meteoroloji kuruluşu, yüksek değerlerde seyreden hava sıcaklıklarını işaret ederek, ilerleyen günlerde zararlı morötesi ışık seviyelerinin yükseleceğini belirtti.

İnsanlara yeterince güneş kremi kullanmaları tavsiye edildi.