İngiltere Savunma Bakanı Healey: Putin'in ne yaptığını görüyoruz, bizi yine test ediyor

E5 grubu ülkeleri (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya) ile Ukrayna'dan savunma bakanları ve savunma alanında üst düzey yetkililer, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin konuları görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Polonya Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz'ın dün gece ülke hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlali nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Avrupa'nın en fazla askeri harcama yapan beş ülkesini bir araya getiren E5 grubu formatındaki toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'i Avrupalı müttefikleri "test etmekle" suçladı.

"YENİ BİR SEVİYEYE TAŞINDI"

Basın toplantısında Healey, "Yeni bir tehdit çağında bulunuyoruz. Avrupa'da savaş, artan Rus saldırganlığı ve dün gece Putin'in Avrupa'ya karşı düşmanlığı yeni bir seviyeye taşıması ile karşı karşıyayız" dedi.

NATO'nun doğu sınırında Polonya hava sahasının ciddi bir şekilde ihlal edildiğini söyleyen Healey, "Bu ihlal, Varşova Havalimanı'nın kapatılmasına yol açtı ve NATO jetleri, Rus İHA'larını düşürdü. Bu, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını başlatmasından bu yana ilk savunma operasyonu olmuştur" dedi.

"BİZİ YİNE TEST EDİYOR"

Yaşananların Rusya Devlet Başkanı Putin'in barışı hiçe saydığını gösterdiğini savunan Healey, "Dolayısıyla E5 olarak, bu saldırıları bütünüyle kınıyoruz. Rusya'nın eylemleri pervasızdır, tehlikelidir, emsalsizdir. Bir kez daha, Putin'in ne yaptığını görüyoruz, bizi yine test ediyor" dedi.

Polonya Savunma Bakanı'nın haklı olarak ülkesine dönmek zorunda kaldığını ifade eden Healey, "Polonyalı dostlarımız, NATO müttefikiniz olarak sizi destekliyoruz. Halkınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak adına üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"POLONYA İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Healey, ayrıca İngiltere Silahlı Kuvvetleri'ne Polonya'daki NATO hava savunmasını güçlendirmek için seçenekleri inceleme talimatı verdiğini belirterek, "Şu anda Polonya'da NATO'nun caydırıcılığını ve aynı zamanda Polonya'nın caydırıcılık ve savunmasını güçlendiren 300 İngiliz personeli bulunuyor. NATO'nun bir parçası olarak, Polonya'nın bizden yan NATO müttefiklerinden talep ettiği kolektif yanıtın bir parçası olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Healey, "Bugün beş ülke olarak Başkan Putin'e şunu söylüyoruz; Saldırganlığın yalnızca NATO ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yarıyor. Saldırganlığın yalnızca Ukrayna'nın yanında durma kararlılığımızı perçinliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ"

Healey, "Kremlin'den gelen ilk tepkinin, herhangi bir sorumluluğu inkar etmek, bunun arkasında herhangi bir niyet olduğunu reddetmek olması kimse için sürpriz olmamalı. Bunu, Ukrayna'ya yönelik saldırıların giderek artan şiddetinde gördük.

Bunu, Rusya'nın Ukrayna'ya ve daha genel olarak dışarıya karşı yükselen saldırganlığında da gördük. Ve bu gece, NATO hava sahasına yönelik, türünün ilk örneği olan bir olay yaşadık" dedi.

"NATO SAVUNMASI TEST EDİLDİ"

Rus insansız hava araçlarının sayısına ve olayın amacına ilişkin bir soruya cevabında Healey, ilk değerlendirmelere göre 20 kadar insansız hava aracının söz konusu olduğunu ve NATO hava savunmasının etkin bir performans sergilediğini söyledi.

Healey, "Bunun kasıtlı olup olmadığına gelince, sonuç aynıdır. NATO savunması test edilmiş, uluslararası hukuk ve egemen bir ülkenin hava sahası ihlal edilmiştir. Arkasındaki niyet ne olursa olsun tehlikelidir. Biz bunu kınıyoruz, bunun pervasızca olduğunu söylüyoruz ve gerekli olan yerde NATO hava savunmasını güçlendireceğiz" dedi.