İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Türk İHA’larına övgü

İnsansız Hava Araçları'nın Suriye ve Libya'daki rolüne dikkat çeken Ben Wallace, "Bu, oyun değiştirici nitelikte." dedi.

Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü ve başarı sağladığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) büyük rol oynadı.

Söz konusu araçlar, Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter milislerinden stratejik yerlerin geri alınması ve ülkedeki savaşın gidişatının değiştirilmesi noktasında da öne çıktı.

Hava ve Uzay Gücü Konferansı'nda konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İHA konusunda Türkiye’yi örnek gösterdi.

"BAYRAKTAR TB-2'LERİN LİBYA'DA NASIL KULLANILDIĞINA BAKIN"

İngiltere’nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, “Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’da nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı.” diye konuştu.

TÜRK İHA'LARININ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

“(Türk İHA’ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler.” diyen Wallace, şunları kaydetti:

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ NİTELİKTE"

"Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün.

Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."





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