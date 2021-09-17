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İngiltere, seyahat için Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak

İngiltere, seyahat için Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak

Mayıs ayından bu yana 'yüksek riskli ülkeler' listesinde bulunan Türkiye ile ilgili Londra yönetiminin adım atması bekleniyor.