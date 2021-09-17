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    İngiltere, seyahat için Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak

    İngiltere, seyahat için Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak

    Mayıs ayından bu yana 'yüksek riskli ülkeler' listesinde bulunan Türkiye ile ilgili Londra yönetiminin adım atması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 09:13
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    İngiltere'nin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında oluşturduğu "trafik ışığı sistemi" adlı seyahat listesinde Türkiye "kırmızı kategoride" yer alıyor.

    İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Türkiye'nin, bir sonraki seyahat güncellemesinde kırmızı listeden çıkarılabilecek ülkeler arasında bulunduğu belirtilmişti.

    TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKACAK

    Times gazetesinin haberinde de bu yönde bir haber yer alırken, "Türkiye listeden çıkacak." denildi. Kararın ardından ülkemize gelecek İngiliz turist sayısında artış bekleniyor.

    KARANTİNA ZORUNLULUĞU KALKIYOR

    Bu adımın atılmasının ardından Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcuların karantinaya girmesine gerek kalmayacak. Haberde, İngiliz bakanların bir araya geleceği toplantıda konunun ele alınacağı kaydedildi.

    İngiltere, seyahat için Türkiye yi kırmızı listeden çıkaracak #1

    KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKMAYA ADAY ÜLKELER

    Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin "yüksek riskli ülkeler" listesinde tutuluyor.

    Kırmızı listeden çıkmaya aday ülkelerin "Türkiye, Arjantin, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Kenya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Peru, Güney Afrika ve Sri Lanka" olduğu belirtiliyor.

    İngiltere, kırmızı liste uygulamasının gerekçesini "koronavirüsün varyantlarının ülkeye girişini engellemek" şeklinde açıklıyor.

    İngiltere, seyahat için Türkiye yi kırmızı listeden çıkaracak #2

    KARANTİNA İÇİN 2 BİN 285 STERLİN ÖDEME ŞARTI

    Halihazırda uygulanan kural kapsamında sadece İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edebiliyor.

    İngiltere'de 10 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödeme şartı var.

    İngiltere, seyahat için Türkiye yi kırmızı listeden çıkaracak #3

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