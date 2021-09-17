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- İngiltere, seyahat için Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak
İngiltere, seyahat için Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 09:13
İngiltere'nin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında oluşturduğu "trafik ışığı sistemi" adlı seyahat listesinde Türkiye "kırmızı kategoride" yer alıyor.
İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Türkiye'nin, bir sonraki seyahat güncellemesinde kırmızı listeden çıkarılabilecek ülkeler arasında bulunduğu belirtilmişti.
TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKACAK
Times gazetesinin haberinde de bu yönde bir haber yer alırken, "Türkiye listeden çıkacak." denildi. Kararın ardından ülkemize gelecek İngiliz turist sayısında artış bekleniyor.
KARANTİNA ZORUNLULUĞU KALKIYOR
Bu adımın atılmasının ardından Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcuların karantinaya girmesine gerek kalmayacak. Haberde, İngiliz bakanların bir araya geleceği toplantıda konunun ele alınacağı kaydedildi.
KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKMAYA ADAY ÜLKELER
Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin "yüksek riskli ülkeler" listesinde tutuluyor.
Kırmızı listeden çıkmaya aday ülkelerin "Türkiye, Arjantin, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Kenya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Peru, Güney Afrika ve Sri Lanka" olduğu belirtiliyor.
İngiltere, kırmızı liste uygulamasının gerekçesini "koronavirüsün varyantlarının ülkeye girişini engellemek" şeklinde açıklıyor.
KARANTİNA İÇİN 2 BİN 285 STERLİN ÖDEME ŞARTI
Halihazırda uygulanan kural kapsamında sadece İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edebiliyor.
İngiltere'de 10 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödeme şartı var.