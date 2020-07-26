İngiltere, uzayda Rusya ve Çin'e karşı harekete geçti

Savunma Bakanı Ben Wallace, Moskova ve Pekin'in saldırgan uzay silahları geliştirdiğini savundu. Wallace, bu duruma karşı kapasitelerini yükselteceklerini bildirdi.

İngiltere, Rusya'yı uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne göndermekle suçluyor.

İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya'ya "sorumsuz" davranışları derhal terketmesi uyarısında bulundu.

UZAY TEHDİTLERİNE KARŞI KAPASİTELERİNİ ARTIRACAKLAR

Bu tür eylemlerin, uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya'yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı işbirliğine davet etti.

Bir açıklama da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'tan geldi. Wallace, "Rusya ve Çin'in uzaydaki tehditlerine" karşı koyma yeteneklerini artıracaklarını söyledi.

"RUSYA VE ÇİN, SALDIRGAN UZAY SİLAHLARI GELİŞTİRİYOR"

İngiliz The Sunday Telegraph'a görüşlerini aktaran Wallace, Çin'in de uzayda bir tehdit oluşturduğunu savunarak, "Bu hafta, uzayın barışçıl kullanımını tehdit eden bir uydudan silah benzeri atılan bir cismin kışkırtıcı testi, Rusya'nın ulusal güvenliğimiz üzerindeki tehdidini hatırlattı.

Çin de saldırgan uzay silahları geliştiriyor ve her iki ülke de yeteneklerini artırıyor. Bu tür davranışlar, hükümetin şu anda yürüttüğü incelemenin önemini vurgulamaktadır." dedi.

Ben Wallace

LONDRA-MOSKOVA HATTINDA TANSİYON YÜKSEK

Son dönemde İngiltere ve Rusya arasında gergin günler yaşanıyor.

Londra yönetimi, Rus aktörleri ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen seçimlere müdahale etmekle ve koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına dair bilgileri ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.

ÇİN İLE HUAWEI GERİLİMİ

İngiltere, ayrıca geçtiğimiz pazartesi günü Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Hong Kong ile iade anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Temmuz ayının başında Başbakan Boris Johnson, Çinli teknoloji devi Huawei'yi ülkesinin 5G telekom altyapı ağlarından çıkarma kararı almıştı.