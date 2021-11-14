İngiltere vatandaşı, Türkiye'de geçirdiği operasyonlarla ülkesinde gündem oldu

Yaptığı doğumların ardından kilo almaya başlayan İngiliz anne, ameliyat olmaya karar verdi. İngiliz basını, 28 yaşındaki vatandaşın yaşadığı süreci aktardı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Kayleigh Baldwin-Wilkinson, Türkiye’de yaptırdığı ameliyatların ardından adeta yeniden doğdu.

Baldwin-Wilkinson'ın değişimi, İngiliz basınının gündemine oturdu.

KİLO KAYBI İÇİN 8 BİN STERLİNLİK OPERASYON

İki çocuk annesi, hayal ettiği vücuda kavuşabilmek için Türkiye'de 8 bin sterlin (yaklaşık 107 bin 500 lira) tutarında farklı operasyonlar geçirdi.

Kilo vermek için yıllarca diyet yapan Kayleigh istediği sonuca ulaşamadı. İştahını ve kalori alımını azaltmaya yardımcı olmak adına gastrik bypass için 3 bin 200 sterlin harcadı.

120'DEN 66 KİLOYA DÜŞTÜ

28 yaşındaki Kayleigh, diğer işlemlere de yaklaşık 4 bin 800 sterlin harcadı ve hayal ettiği görünümüne kavuştu.

Kayleigh, Türkiye'deki operasyonların ardından 120 kilodan 66 kiloya kadar düşmeyi başardı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yıllarca süren kilo verme yolculuğunu anlatan İngiliz vatandaşı, "Her zaman tombuldum ama Morgan'ı doğurduktan sonra kilomla mücadele etmeye başladım." dedi.

Daily Mail'in haberine göre, sürekli yo-yo diyeti yaptığını belirten Kayleigh Baldwin-Wilkinson, "19 kilo kaybedip daha fazlasını geri alıyordum. Harley'i doğurduktan sonra kilo vermek daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı.

"SADECE KENDİM İÇİN DEĞİL ÇOCUKLARIM İÇİN DE AMELİYAT OLDUM"

Baldwin-Wilkinson, kilo kaybetmeye başladıktan sonra gevşek deriden memnun olmadığını da dile getirdi ve ekledi: "Ameliyatı sadece kendim için değil, çocuklarım için de oldum."

"BUNUN BEN OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

Kayleigh, açıklamasını "Artık çocuklarımla yüzmeye gitmek veya parkta koşmak gibi daha fazlasını yapabiliyorum. Ameliyat için para biriktirdim ve kesinlikle karşılığını verdi. Harika hissediyorum. Garip bir şey çünkü her şey bir yılda oldu. Hâlâ bunun ben olduğuna inanamıyorum." ifadeleriyle tamamladı.