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    İngiltere ve Brezilya'daki koronavirüs bilançosu

    İngiltere ve Brezilya'daki koronavirüs bilançosu

    Salgınla mücadele kapsamında aşının önemi günlük tablolarda göz önüne seriliyor. İngiltere'de günlük can kaybı 28'lerde görülürken, aşılama oranının düşük olduğu Brezilya'da ise 476'lara ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 09:53
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    Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor...

    Virüse karşı geliştirilen aşılar, salgının seyrini değiştirmede etkin rol oynuyor.

    İNGİLTERE'DE 28 ÖLÜM

    Aşılamanın hızla sürdüğü İngiltere'deki tablo umut verici.

    Aşılama oranının ülke nüfusuna göre yüzde 55'lere yükselmesiyle güncel verilere göre; son 24 saatte 29 bin 173 vaka tespit edildi, 28 ölüm gerçekleşti.

    İngiltere ve Brezilya daki koronavirüs bilançosu #1

    BREZİLYA'DA BİR GÜNDE 476 ÖLÜM

    Aşı kıtlığı yaşanan Brezilya'da ise salgın kaynaklı ölümler giderek artıyor.

    Ülkeye ulaşan aşı miktarının istenilen seviyede olmaması, vefat sayılarını olumsuz yönde etkiliyor.

    Aşılama oranının yüzde 17'lerde olmasıyla 25 Temmuz güncel verilerine göre; ülkede bir günde 18 bin 129 vaka, 476 can kaybı görüldü.

    İngiltere ve Brezilya daki koronavirüs bilançosu #2

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