İngiltere ve Fransa, düzensiz göç konusunda anlaştı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te gerçekleştirilen zirvede, Manş Denizi’nden kaçak göçmen geçişleriyle ilgili anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; İngiltere, küçük tekne geçişlerini engellemesine yardımcı olmak için Fransa’ya 500 milyon sterlin verecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Paris'te gerçekleştirilen Fransız-İngiliz Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede, düzensiz göç, enerji ve güvenlik konuları ele alındı.

Fransa'ya 500 milyon sterlin

İki ülke Manş Denizi’nden kaçak göçmen geçişleriyle ilgili anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre; İngiltere, küçük tekne geçişlerini engellemesine yardımcı olmak için Fransa’ya 500 milyon sterlin verecek.

Bu para, fazladan 500 memura ve Fransa'da yeni bir gözaltı merkezine harcanacak.

İkiye katlanacak

İngiltere, sorunu çözmek için bu yıl Fransa'ya yaklaşık 63 milyon sterlin ödemeyi planlamıştı.

İngiltere'nin 2023 ve 2024'te 120 milyon sterlin taahhüt etmesiyle bu miktar en az ikiye katlanacak.

500 kişi tutuklandı

Elysee Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Sunak, geçen yıl 30 bin küçük tekne geçişinin engellendiğini ve 500 kişinin tutuklandığını söyledi.

Sunak, Fransa’ya verilecek paranın "insan hayatındaki bu iğrenç ticarete bir son vermeye" yardımcı olacağını belirterek, “Birleşik Krallık ve Fransa birlikte çalışarak kimsenin sistemlerimizi cezasız bir şekilde istismar etmemesini sağlayacaktır.” dedi.

Yeni bir gözaltı merkezi kurulacak

İngiltere Başbakanı, Fransa ile imzalanan yeni anlaşmanın ardından Manş Denizi geçişlerini önlemek için drone’lar gibi "gelişmiş teknoloji" kullanan 500 ilave Fransız kolluk görevlisinin görevlendirileceğini söyledi.

Ayrıca İngiltere’nin vereceği para, Fransa'da yeni bir gözaltı merkezi için harcanacak ve halihazırda var olan 26 gözaltı merkezine eklenecek.

İki ülke arasında yeni bir başlangıç

Zirvenin ardından açıklama yapan Fransa Cumhunbaşkanı Emmanuel Macron ise "Kaçakçıları tasfiye etmek için birlikte çalışmalıyız" diyerek, Paris'teki zirvenin İngiliz-Fransız ilişkilerinde yeni bir başlangıç olduğunu da söyledi.