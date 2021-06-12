İngiltere ve Galler'de yasal evlilik yaşı 18'e yükseltilecek

Yasal evlilik yaşı konusunda iki ülke adım atacak. Düzenlemeyle, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İngiltere ve Galler yönetimleri, yasal evlilik yaşında düzenlemeye gidiyor.

Halihazırda bu ülkelerde 16 ve 17 yaşındakiler ebeveyn izniyle evlenebiliyor, ancak bu durumun çocuk yaşta evliliğe zorlama noktasında istismar edildiği belirtiliyor.

18'E ÇIKARILACAK

Guardian'ın haberine göre, konuyla ilgili endişelerini dile getiren sivil toplum kuruluşlarına Adalet Bakanlığı'ndan gönderilen bir mektupta, yasal evlilik yaşının 18'e çıkarılacağı bildirildi.

Mektupta, "Çocuk yaşta evlilik ve çok erken yaşta çocuk sahibi olmak, önemli yaşam fırsatlarından mahrum bırakabilir." denildi.

Sivil toplum kuruluşları, yapılacak düzenlemenin Birleşik Krallık'ta çocuk yaşta gerçekleşen evlilikleri ortadan kaldırmayı umduklarını söyledi.