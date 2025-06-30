İngiltere'de 12 yaşındaki çocuk TikTok akımı yüzünden öldü

İngiltere’de yürek burkan olay....

West Yorkshire bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Sebastian, kardeşinin doğum günü kutlaması sırasında TikTok uygulamasında gezerken bir video ile karşılaştı.

Meydan okuma akımı olduğu belirtilen videoda, boyuna bir şal dolayarak nefes kesme ve dayanıklılığı test etme amaçlanıyordu.

TEHLİKELİ TİKTOK AKIMINI DENEDİ

Sebastian, bu tehlikeli akımı denerken nefessiz kalması sonucu baygınlık geçirdi.

Ailesi, Sebastian'ın hareketsiz bedenini onu pasta yemeye çağırmak için odasında çıktıklarında buldu.

KURTARILAMADI

Ailesi, küçük çocuğu odasında baygın halde bulduğunda sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulans, polis ve hava ambulansının müdahalesine rağmen Sebastian kurtarılamadı.

"ÇOCUKLARINIZI TAKİP EDİN"

Sebastian’ın ailesi, yaşadıkları acı olayın ardından kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Hiçbir ebeveyn çocuğunu toprağa vermemeli. Lütfen çocuklarınızın internet kullanımını takip edin. Ne izliyorlar, kimlerle konuşuyorlar, nelere özendiriliyorlar bilin.” dedi.

Öte yandan, Sebastian’ın cenaze masraflarını karşılamak ve aileye destek olmak amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Bu trajik ölüm, daha önce de aynı meydan okuma yüzünden hayatını kaybeden dört İngiliz çocuğun ailelerinin TikTok’a açtığı davayı yeniden gündeme getirdi.

West Yorkshire polisi, olayın şüpheli bir durum olmadığını ancak soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlar, özellikle çocukların sosyal medyada karşılaştıkları tehlikeli içeriklere karşı ailelerin ve yetkililerin daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini vurguluyor.

Sosyal medya platformlarının da bu tür zararlı meydan okumaları engellemek için daha sıkı önlemler alması gerektiği belirtiliyor.