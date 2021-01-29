Euro
8.9256
0.24%
Dolar
7.3708
0.5%
Altın
437.44
0.69%
Borsa
1.498
0%
Bitcoin
236.196
2.65%
EXEN Coin
18.14
-1.19%
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    İngiltere'de 17 yaşındaki genç tırı 20 metre çekti

    Ülkenin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman, 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı. Wadman, kendi rekorunu da kırdı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de 17 yaşındaki genç tırı 20 metre çekti

    İngiltere'nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Bognor Regis kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Jack Wadman, kasabadaki spor salonunun önünde iple 3 ton ağırlıktaki tırı çekti.

    O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    Yerel medyaya konuşan ve İngiltere’nin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman, insanların yaşına inanmadığını söyledi.

    “YAŞIMI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ”

    Wadman, “Sosyal medyada yaşım hakkında yalan söylediğimi söyleyen çok kişi var. Kesinlikle 17 yaşındayım, doğum tarihimi kontrol edebilirsiniz.” dedi.

    İngiltere'de 17 yaşındaki genç 3 tonluk tırı çekti İZLE

    Jack Wadman'ın geçen yıl 2 ton ağırlığındaki tırı 15 metre çektiği ifade edildi.

    İngiltere de 17 yaşındaki genç tırı 20 metre çekti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir