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İngiltere'de 17 yaşındaki genç tırı 20 metre çekti

İngiltere'de 17 yaşındaki genç tırı 20 metre çekti

Ülkenin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman, 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı. Wadman, kendi rekorunu da kırdı.