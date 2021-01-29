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- İngiltere'de 17 yaşındaki genç tırı 20 metre çekti
İngiltere'de 17 yaşındaki genç tırı 20 metre çekti
Ülkenin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman, 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı. Wadman, kendi rekorunu da kırdı.
- DHA
- 29.01.2021 - 09:47
- Güncelleme : 29.01.2021 - 10:06
İngiltere'nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Bognor Regis kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Jack Wadman, kasabadaki spor salonunun önünde iple 3 ton ağırlıktaki tırı çekti.
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Yerel medyaya konuşan ve İngiltere’nin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman, insanların yaşına inanmadığını söyledi.
“YAŞIMI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ”
Wadman, “Sosyal medyada yaşım hakkında yalan söylediğimi söyleyen çok kişi var. Kesinlikle 17 yaşındayım, doğum tarihimi kontrol edebilirsiniz.” dedi.
İngiltere'de 17 yaşındaki genç 3 tonluk tırı çekti İZLE
Jack Wadman'ın geçen yıl 2 ton ağırlığındaki tırı 15 metre çektiği ifade edildi.